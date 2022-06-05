Токаев не видит необходимости в привлечении международных специалистов к расследованию январских событий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме, отвечая на вопрос корреспондента Власти о событиях трагического января, заверил, что «рецидива не будет», а расследование ведется тщательно, поэтому он не видит необходимости в привлечении международных специалистов.

«Следствие проводится уполномоченными органами, проводится очень тщательно, детально. Все материалы, которые уже сейчас доступны, публикуются генеральной прокуратурой, никаких секретов в отношении нашего общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне. Поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я так думаю», - заявил Токаев.

Он добавил, что из 500 уголовных дел, направленных в суд, лишь 23 человека получили реальные сроки.

«То есть это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию этого трагического случая», - добавил президент.

При этом он настаивает на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя.

«Поэтому говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны, будь это участие, соучастие или подстрекательство. И тем более, организация», - подчеркнул глава государства, отметив, что операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы.

Вместе с тем он заверил, что «рецидива трагического января в нашей стране не будет». Президент уверен в этом, и отметил, что сегодняшний референдум этому залог этому.

«Мы соответствующие уроки извлекли», - сказал Токаев.

В апреле адвокаты общественного фонда «Центр правовой поддержки QANTAR» обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой привлечь к расследованию всех уголовных дел независимых международных экспертов. В центре правовой поддержки считают, что у казахстанских правоохранительных органов нет опыта по расследованию таких событий.