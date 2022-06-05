Почти 29% населения Казахстана уже проголосовали на референдуме

По состоянию на 10 часов утра в Казахстане проголосовали на референдуме 28,59% граждан, сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина. Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены более 11,7 млн человек.

«Голосование идет на 9 992 участках республики. Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к собственному, активному избирательному праву, к праву прямого участия в решении государственных вопросов. Согласно данным, представленным в штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается в Шымкенте – 34,19%», - сообщила Мустафина.

На втором месте после Шымкента по активности населения Северо-Казахстанская область – 34,17%, на третьем месте Карагандинская область – 33,56%. В Туркестанский области проголосовали 33,15% граждан, в Павлодарской области – 33,14%, в Западно-Казахстанской области – 32,20%, в Жамбылской области – 32,16%, в Костанайской области – 30,14%, в Восточно-Казахстанской области – 29,88%, в Атырауской области – 29,87%, в Кызылординской области – 28,87%, в Алматинской области – 28,53%, в Акмолинской области – 26,63%, в Актюбинской области – 25,62%, в Мангистауской области – 23,67%, в столице – 24,18%. По Алматы наблюдается пока самая низкая явка – 13,91% проголосовавших.

Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22:00.