7 случаев коронавируса и 6 случаев пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции и 6 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 305 781 случай КВИ и 89 176 случаев пневмонии.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (84 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в стационарах остаются 43 человека, на амбулаторном уровне лечатся 89 заболевших. В тяжелом состоянии – 7 пациентов, крайне тяжелых и на аппаратах ИВЛ пациентов нет.