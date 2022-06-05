В больницах остаются 43 пациента
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7 случаев коронавируса и 6 случаев пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
Фото Жанары Каримовой

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции и 6 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 305 781 случай КВИ и 89 176 случаев пневмонии.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (84 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в стационарах остаются 43 человека, на амбулаторном уровне лечатся 89 заболевших. В тяжелом состоянии – 7 пациентов, крайне тяжелых и на аппаратах ИВЛ пациентов нет.

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