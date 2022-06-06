Получателям АСП и жилищной помощи в Казахстане с 1 июля снизят цену на газ

С 1 июля получатели АСП и жилищной помощи в Казахстане будут получать газ по сниженной на 20% цене, сообщается на сайте комитета по регулированию естественных монополий МНЭ.

«С 1 апреля в рамках пилотного проекта в гг. Тараз и Уральск граждане вышеуказанной группы получают товарный газ по сниженной цене на 20%, а это более 3 тыс. потребителей. Потребители этой группы могли увидеть новую сниженную цену на газ в апрельских квитанциях. С 1 июля у потребителей, относящихся к категории “бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь”, будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны», - сообщили в ведомстве.

Для этого потребителям необходимо удостовериться о своем статусе как получателя АСП и жилищной помощи на портале Egov.kz.

Государственную адресную социальную помощь в Казахстане получают категории лиц со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности. Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям.