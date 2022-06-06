Токаев обещает продолжить работу по модернизации госаппарата и избавляться от бюрократии

Касым-Жомарт Токаев обещает продолжить работу по модернизации государственного аппарата и избавляться от бюрократии. В своем обращении к народу в понедельник в эфире республиканских телеканалов он подчеркнул, что госслужащие должны работать максимально открыто, честно и уделять особое внимание взаимодействию с бизнесом, общественными организациями и гражданами.

«Будет продолжена планомерная работа по модернизации государственного аппарата и избавлению от бюрократии. Мы должны создать передовое государство, отвечающее потребностям всех членов общества. Эффективность системы управления будет измеряться конечным результатом, а не ходом работы», - заявил Токаев.

По его мнению, государственный аппарат должен уделить особое внимание тесной работе с бизнесом, общественными организациями и гражданами, в результате «будут приниматься эффективные решения в интересах страны и повышаться качество предоставляемых населению услуг».

«Государственные служащие должны работать максимально открыто и честно. Государственная служба – это не место для увеличения личного богатства. Это означает особую ответственность перед своим народом», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, считает он, конституционная реформа откроет путь модернизации всей правовой сферы. В связи с чем глава государства поручил парламенту и правительству внести соответствующие изменения в законодательство в соответствии с поправками в основной закон страны.

«В Казахстане необходимо развивать реформы для создания эффективной правоохранительной и судебной системы. Это следует делать с учетом мирового опыта. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Стране нужна правовая система, обеспечивающая максимальную защиту граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть препятствий, препятствующих устойчивому развитию нашей страны. Все нормы, не отвечающие современным требованиям и вызывающие сомнения, должны быть отменены», - также добавил Токаев.

В целом, говоря о проведенном референдуме, Токаев подчеркнул, что «изменения в основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ». Казахстан продолжит всестороннюю модернизацию страны, на базе обновленной Конституции будет сформирована более эффективная модель функционирования всех институтов власти, укрепятся механизмы сдержек и противовесов между ними. Глава государства обещал сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства, акцентировал внимание на искоренении всех искусственных монополий, поддержке предпринимателей и работе по диверсификации экономики.