Урожай пшеницы ожидается на уровне 13 млн тонн
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Минсельхоз ожидает урожай зерновых в этом году «на уровне среднегодовых объемов»
ФОТО ELDALA.KZ

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, отвечая в ходе заседания правительства во вторник на вопрос премьер-министра Алихана Смаилова об урожае в 2022 году, сообщил, что он ожидается «на уровне среднегодовых объемов».

Как отметил Смаилов, в прошлом году урожай был ниже среднегодовых объемов из-за неблагоприятных погодных условий. Карашукеев заверил, что в этом году он ожидается «на уровне среднегодовых объемов».

«В текущем году посев аграриями завершен в строго оптимальные сроки сева, работа по сохранению накопленной влаги в почве тоже была проведена вовремя. Прогноз "Казгидромета" на июнь также благоприятный. Все эти факторы позволяют в настоящее время прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов», - сказал глава МСХ.

По прогнозам МСХ, урожай пшеницы ожидается в этом году на уровне 13-13,5 млн тонн. Но если будут идти обильные дожди, то, по словам министра, будет «примерно на 15% больше урожая прошлого года».

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