Раннее его арестовали на 15 суток за «организацию незаконного митинга»
Суд оставил под административным арестом Косая Маханбаева, пострадавшего от пыток во время январских событий
КОСАЙ МАХАНБАЕВ В ЗАЛЕ СУДА, ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

Во вторник, 7 июня, Алматинский городской суд отклонил апелляционную жалобу Косая Маханбаева, пострадавшего от пыток во время январских событий, о прекращении административного дела. Ранее Маханбаев получил 15 суток административного ареста по статье 488 части 7 «за организацию и незаконного митинга».

В судебном заседании адвокаты Маханбаева – Толеген Бердыкожа, Айнара Айдарханова, Жалгас Сапарханова просили прекратить административное дело в отношении их подзащитного, учитывая то, что Маханбаев никого не призывал выйти на митинг – это был очередной поход людей в городскую прокуратуру с требованием справедливого расследования уголовных дел по январским событиям. Они также упомянули, что Маханбаев является кормильцем троих несовершеннолетних.

«На видео не было ни слова о митинге. Он никого не призывали выйти на митинг. Это люди, которые сами договариваются собраться и обращаются в прокуратуру вместе. Его незаконно арестовали», – заявил его адвокат.

Судья городского суда отклонил их апелляционную жалобу и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

1 июня Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны в Алматы. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили в тот же день вечером и к административной ответственности привлекать не стали. На следующий день специализированный административный суд Алматы арестовал Косая Маханбаева на 15 суток по статье 488 части 7 КоАП.

В тот день родственники погибших в ходе январских событий и обвиняемых в участии в них, а также пострадавшие от пыток вновь пришли к городской прокуратуре с требованием справедливого расследования уголовных дел. Они регулярно приходят к ведомству с конца января.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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