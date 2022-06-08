Досудебное расследование в отношении степногорского экоактивиста Артема Сочнева прекращено

«Экспертиза подтвердила, что он рознь не разжигал и никого ни к чему противозаконному не призывал», - говорится в сообщении фонда.

Однако экоактивиста могут привлечь к административной ответственности.

«Убедившись в его невиновности по уголовному делу, следователь управления полиции Степногорска капитан Кабиденов Е.Б. предположил, что активиста можно привлечь к ответственности административной — а вдруг он своим пикетом нарушил закон о митингах? Материалы дела направил в местную полицейскую службу управления полиции Степногорска, “для рассмотрения вопроса о привлечении последнего к административной ответственности по ст. 488”», - пояснили в фонде.

4 января экоактивист Артем Сочнев вышел на центральную площадь Степногорска с одиночным пикетом в поддержку митингующих жанаозенцев. Он вел прямой эфир в Facebook, где рассказывал, почему поддержал жителей Жанаозена, и размышлял о проблемах в стране. Во время этого эфира его задержала полиция. Позднее активист был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту по уголовному делу за разжигание социальной розни (ст. 174 УК РК). Также полиция провела обыск у него дома и изъяла фотоаппарат. Родственники экоактивиста выразили обеспокоенность, что Сочнев может быть переведен в статус подозреваемого.