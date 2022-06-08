В Казахстане за сутки зарегистрировано 17 случаев коронавируса

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них 9 – в столице, 4 – в Павлодарской области, 3 – в Алматы и один случай – в Жамбылской области, сообщает МВК.

Всего в стране подтверждено 1 305 815 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 6 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 182 случая.

Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано.

На 8 июня лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (97 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 33 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 111 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.