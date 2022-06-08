В мажилисе заявили о скором запрете продажи вейпов в Казахстане

Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс о здоровье народа
Депутаты мажилиса убрали из поправок в налоговый кодекс норму о повышении ставок акцизов на вейпы и электронные устройства с курительными смесями, так как их продажу и употребление полностью запретят в Казахстане. Об этом в кулуарах заседания мажилиса сообщил депутат Аманжан Жамалов.
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