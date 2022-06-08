В мажилисе заявили о скором запрете продажи вейпов в Казахстане

Депутаты мажилиса убрали из поправок в налоговый кодекс норму о повышении ставок акцизов на вейпы и электронные устройства с курительными смесями, так как их продажу и употребление полностью запретят в Казахстане. Об этом в кулуарах заседания мажилиса сообщил депутат Аманжан Жамалов.

«Принято решение, что мы внесем поправки в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, запрещающие в Казахстане продажу и употребление вейпов, так называемых электронных устройств с курительными смесями, в которых используются жидкость, газы и всякие ароматизаторы. Они будут полностью запрещены для реализации и употребления в стране. Поэтому мы вообще из Налогового кодекса эти понятия убрали», − заявил Жамалов.

При этом, отметил он, большие споры вызвали акцизы на продажу стиков для нагревательных систем табака – IQOS и Glo. Жамалов объяснил, что до сегодняшнего дня нагреваемый табак не облагался никаким налогом, хотя «по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам, по выводам ВОЗ, ничуть не менее вреден обычных сигарет». В связи с этим депутатами приняли решение ввести на них акцизы в размере 70% от акцизов на обычные сигареты.