В Узбекистане ввели спортивный сбор для производителей алкоголя и сигарет

Он начинает действовать с 1 июня
Производители алкоголя и сигарет с 1 июня начнут выплачивать сборы на развитие спорта в Узбекистане. Собранные средства будут поступать в фонд развития при министерстве физической культуры и спорта, пишут Ведомости.
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