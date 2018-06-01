Он начинает действовать с 1 июня
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В Узбекистане ввели спортивный сбор для производителей алкоголя и сигарет
Фото Жанары Каримовой

Производители алкоголя и сигарет с 1 июня начнут выплачивать сборы на развитие спорта в Узбекистане. Собранные средства будут поступать в фонд развития при министерстве физической культуры и спорта, пишут Ведомости.

Соответствующее постановление в марте подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Согласно документу, производители пива будут платить по 2000 сумов ($0,25 по текущему курсу) за каждые 10 литров продукции, производители водки – по 5000 сумов ($0,63), а производители табачной продукции – по 1000 сумов за каждую тысячу сигарет ($0,63).

В Узбекистане полностью запрещена реклама алкогольной и табачной продукции. Кроме того, алкоголь и табак запрещено употреблять в общественных местах. Весной этого года власти страны объявили о планах повысить ставки акцизов на спиртное и сигареты.

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