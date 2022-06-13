В SIPRI заявили о начале новой гонки ядерных вооружений

В ближайшее десятилетие мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений, поскольку все девять стран, обладающих ядерным оружием, начали активно модернизировать свой арсенал, пишет DW со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованный 13 июня.

Ядерным оружием обладают Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея. Общее число ядерных боеголовок, под данным SIPRI, на январь 2022 года составило 12 705 штук, из них 9440 – активные и потенциально готовые к использованию в военных целях. При это число активных боеголовок за год практически не изменилось. Более того, считают в SIPRI, «имеются четкие признаки того, что уменьшение ядерных арсеналов, имевшее место после окончания холодной войны, завершилось».

«Все ядерные державы сейчас расширяют или модернизируют свой арсенал - а большинство из них еще и переходят к более агрессивной риторике касательно применения атомного оружия и его роли в их военной стратегии», - заявил директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Вильфред Ван, констатируя, что это очень тревожная тенденция.

На Россию и США совокупно приходится более 90% мирового ядерного арсенала. Кроме того, по данным аналитиков SIPRI, на начало этого года Россия, в дополнение к стратегическим ядерным вооружениям, располагала 1912 зарядами тактического ядерного оружия.

А спутниковые снимки показывают, что в Китае в последние месяцы интенсивно развивается ядерная программа: КНР сейчас ведет сооружение около 300 новых пусковых шахт для ракет. Предположительно, за минувший год атомным оружием была оснащена и новая китайская подлодка.

Также о расширении своего ядреного арсенала за 2021 год сообщила и Великобритания, заявив, что засекретит данные о собственных атомных вооружениях. А Франция в прошлом году объявила о старте разработки подводных лодок третьего поколения с ядерным оружием на борту. Различные программы модернизации реализуют сейчас также Индия, Пакистан и Израиль.

Что касается Северной Кореи, то эксперты SIPRI оценивают ядерный потенциал страны приблизительно в 20 боеголовок – при наличии исходных материалов для создания еще 20-25 атомных зарядов.

«Несмотря на некоторые успехи в прошлом году в сфере ядерного разоружения и контроля, приходится констатировать, что риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда бы то ни было со времени окончания холодной войны», - заявил глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит.