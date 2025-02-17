В Казахстане нет устойчивой системы оценки школьных учебников, показал госаудит

Высшая аудиторская палата представила результаты госаудита эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования с 2019 года.

Как сообщила пресс-служба Высшей аудиторской палаты, в Казахстане растет количество школ, и на 2023-2024 учебный год их насчитывалось свыше 7,8 тыс. Также увеличивается и число учащихся и преподавателей. Выросли и расходы на систему среднего образования более чем в три раза – с 1,3 трлн тенге в 2019 году до 4,8 трлн тенге в 2024 году. Однако государственный аудит выявил ряд проблем в стратегическом планировании, в оценке качества образования, в подготовке и трудоустройстве педагогов, в качества их переподготовки, в методологическом обеспечении образовательного процесса, а также в государственном регулировании и контроле.

Так, стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций, что приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике.

Кроме того, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Минтруда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета. А пост-курсовое сопровождение педагогов, которое должно помогать учителям применять новые знания на практике, на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.

Несистемно проводятся и реформы в области образовательных стандартов. Как заявили в Высшей аудиторской палате, частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников, неэффективным расходам бюджета: за последние пять лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге.

«Выявлены и недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За пять лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге», - добавили в пресс-службе.

В то же время в Казахстане функционируют без лицензии 66 школ, включая государственные. А лишь 18,2% школ проходят аттестацию с первого раза, что говорит «о распространенности системных проблем в образовательных учреждениях».

В целом государственным аудитом установлены финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге, неэффективное планирование средств и ресурсов на 62,4 млрд тенге и неэффективное использование 3,2 млрд тенге.