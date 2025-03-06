Сенат назначил Амангельды Исенова членом Высшей аудиторской палаты

Ранее он входил в состав правления «Банка развития Казахстана»
Тамара Вааль, Астана, Власть
В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил назначение Амангельды Исенова на должность члена Высшей аудиторской палаты.
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