Ранее он входил в состав правления «Банка развития Казахстана»
Сенат назначил Амангельды Исенова членом Высшей аудиторской палаты
фото parlam.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил назначение Амангельды Исенова на должность члена Высшей аудиторской палаты.

Амангельды Усенов окончил Карагандинский металлургический институт по специальности «экономика и менеджмент на предприятиях металлургии». Имеет степень МВА Almaty Management University.с 2008 по 2017 годы работал на различных должностях в министерстве финансов, затем до 2022 года занимал позицию заместителя председателя правления Евразийского банка развития. С августа 2022 года работал в частных структурах, с декабря 2023 до марта 2024 года был заместителем председателя правления «Банка развития Казахстана» по вопросам кредитования.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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