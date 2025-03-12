Им стал Рахимжан Дильдаев, руководивший департаментов внутреннего госаудита в Жамбылской области
Мажилис назначил члена Высшей аудиторской палаты
Скриншот из YouTube

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис назначил Рахимжана Дильдаева членом Высшей аудиторской палаты.

Рахимжан Дильдаев по образованию юрист, экономист и финансист. Более 20 лет работал на различных должностях в структурах министерства финансов и государственных доходов в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях и в городе Алматы. С 2020 года занимал руководящие посты в сфере внутреннего аудита в Алматы, а до нового назначения был руководителем департамента внутреннего госаудита по Жамбылской области.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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