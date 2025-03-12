Мажилис назначил члена Высшей аудиторской палаты

Им стал Рахимжан Дильдаев, руководивший департаментов внутреннего госаудита в Жамбылской области
Тамара Вааль, Астана, Власть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис назначил Рахимжана Дильдаева членом Высшей аудиторской палаты.
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