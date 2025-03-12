Мажилис назначил члена Высшей аудиторской палаты

Рахимжан Дильдаев по образованию юрист, экономист и финансист. Более 20 лет работал на различных должностях в структурах министерства финансов и государственных доходов в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях и в городе Алматы. С 2020 года занимал руководящие посты в сфере внутреннего аудита в Алматы, а до нового назначения был руководителем департамента внутреннего госаудита по Жамбылской области.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.

Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть