В Казахстане намерены ограничить скорость электросамокатов и разрешить ими пользоваться с 14 лет

В Казахстане разработают правила по ограничению скорости электросамокатов и разрешат ими пользоваться только с 14 лет. Как сообщил председатель технического комитета 87 по стандартизации колесных и сельскохозяйственных машин Ербол Сейпилов, новый стандарт инициирован министерством внутренних дел по поручению правительства.

«В рамках данного стандарта мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 км/ч, а также возможность пешеходного режима. Сам производитель самоката должен предусмотреть инструкции по росту, по весу, по возрасту того, кто будет непосредственно использовать самокат. Ну и требование по технической части – это обязательно должна быть светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката», - сказал он журналистам.

По планам, стандарт будет разработан в сентябре.

В свою очередь заместитель руководителя комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев привел статистику, по которой в 2021 году произошло 68 ДТП с участием самокатов, один человек погиб, 71 – пострадал. В текущем году уже произошло 41 ДТП с участием самокатов, большинство из которых приходится на город Алматы.

«Если мы действительно внесем данные самокаты как транспортное средство (в стандарт – В.), мы сможем вносить изменения в закон о дорожном движении, в правила дорожного движения, и предусмотреть ответственность в Кодексе об административных правонарушениях. Пока люди на самокатах передвигаются на общих основаниях, как иные участники дорожного движения», - объяснил он.

Мураталиев также добавил, что в данное время электросамокатам разрешается

двигаться по велосипедным дорожкам, по полосе общественного транспорта и по правому краю проезжей части. Однако в МВД «категорически против того, чтобы самокаты передвигались по тротуару».

«Мы планируем, что передвижение на самокатах будет разрешено с 14 лет. По поводу введения разрешительных документов на управление самокатом – такого не будет. Например, велосипед может представлять еще большую опасность, чем самокат. Мне легче ездить на электросамокате, хотя я люблю велосипед. Управлять, ехать, останавливаться и парковаться легче на самокате. С участием велосипедов ДТП происходят чаще, чем с участием самокатов. Потому что велосипеды используются больше. И погибших тоже больше», - резюмировал заместитель руководителя комитета.