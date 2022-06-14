Решить проблемы Улытауской области глава региона обещает за 2-3 года

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы озвучил главные проблемы региона и пообещал, что они будут решены в течение ближайших 2-3 лет, сообщает «Казинформ» .

«Самый большой вопрос, который мы хотели обсудить с президентом, – это строительство дороги Кызылорда – Жезказган, поскольку в связи с ростом цен встает вопрос о пересмотре стоимости проекта. Существуют проблемы с питьевой водой в Жезказгане, да и в целом, в регионе. В области изношенная инфраструктура. В Жанаарке, Сатпаеве, Жезказгане необходимо ремонтировать канализационные системы, водопроводы», - сказал Абдыгалиулы.

Кроме этого, растет спрос на жилье, нужно строить и ремонтировать дороги в Каражале, подводить воду в Улытау. Для решения всех озвученных проблем планируется привлечь спонсорские средства, в том числе, промышленных гигантов, осваивающих недра региона. Но, подчеркнул глава региона, «все эти вопросы не будут решены за год».

«Мы рассчитываем реализовать проекты в ближайшие 2-3 года», - отметил Абдыгалиулы.