Мажилис закрепил уголовную ответственность для блогеров и вайнеров за рекламу финансовых пирамид

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующие ему поправки. Документом ужесточается ответственность за создание финансовых пирамид и вводится уголовная ответственность для публичных лиц за их рекламу.

«Основной целью предлагаемых к рассмотрению законопроектов является усовершенствование механизмов защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу», - сказал член комитета по финансам и бюджету, депутат мажилиса Юрий Ли.

При этом, отметил он, ко второму чтению депутаты внесли ряд поправок в части сохранения действующей редакции диспозиции части 1 статьи 217, а также ужесточения санкций при наступлении уголовной ответственности по данной статье Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кроме того, парламентарии доработали положения новой статьи 217-1 законопроекта.

«Если говорить о непосредственно 217 статье (создание и руководство инвестиционной пирамидой – В.), то мы там ужесточили меры наказания. Подняли нижний порог штрафа – раньше было от 0 до 3 тыс. МРП, мы поставили от 1 тыс. МРП до 3 тыс. МРП. Общественные работы составляла до 800 часов, мы поставили 1,2 тыс. часов. Лишение свободы – с 3 лет до 5 лет. Крайнюю меру наказания – лишение свободы до 10 лет – мы подняли до 12 лет. В целом смысл 217 статьи мы не меняли, так как практика по ней наработана», - уточнил Ли позже в кулуарах мажилиса.

Ранее Ли уточнял, что новым законопроектом в Уголовный кодекс вводится статья 217 прим.1, по первой части которой можно получить штраф в размере 2000 МРП, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

«А четвертая часть – это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть выражено от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поэтому это очень такая жесткая превентивная мера», - говорил он.

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