Он считает, что должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа
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Токаев предложил открыть у подножия Аулиетау площадь государственных символов
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе национального курултая предложил открыть у подножия Аулиетау площадь государственных символов.

«Правильно, что национальный курултай стартовал в Улытау. Наша священная земля стала символом единства в создании нового Казахстана. В этой связи я хотел бы выступить с еще одной важной инициативой. Должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа. Поручаю открыть площадь государственных символов у подножия Аулиетау», - сказал Токаев.

По его словам, «наш голубой флаг должен развеваться высоко над священной землей», чтобы показать преемственность поколений и провозгласить «начало новой эры нашей укоренившейся государственности».

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