Токаев предложил открыть у подножия Аулиетау площадь государственных символов

«Правильно, что национальный курултай стартовал в Улытау. Наша священная земля стала символом единства в создании нового Казахстана. В этой связи я хотел бы выступить с еще одной важной инициативой. Должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа. Поручаю открыть площадь государственных символов у подножия Аулиетау», - сказал Токаев.

По его словам, «наш голубой флаг должен развеваться высоко над священной землей», чтобы показать преемственность поколений и провозгласить «начало новой эры нашей укоренившейся государственности».