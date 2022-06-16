Суд арестовал активистку Салтанат Ташимову на 15 суток

По словам Кожахмета, Ташимову привлекли к административной ответственности по статье 488 части 6 КоАП (участие в незаконном митинге - В.) за события 9 апреля, когда жители Бостандыкского района собрались на сход против застройки пустыря, на котором они предлагали разбить сквер.

«Сама проблема заключается в том, что она там была блогером, которая освещала это собрание, – рассказал Власти Кожахмет. – На этом собрании, организованном самими жителями близлежащих жилых комплексов, присутствовал руководитель управления городского планирования и урбанистики Ахеджанов Алмасхан Тлеуханович, аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов и прокурор. При этом никаких общественно-значимых вопросов, касающихся политики или иного плана, связанного с тем, что можно было бы расценить как митинг, не высказывалось. Этот вопрос носил узкий характер, касался небольшой местности и касался только плана по застройке небольшого сквера компанией BI Group».

По словам адвоката, судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями. Так, судья рассмотрел дело достаточно быстро, буквально за 15 минут.

«[Суд также] проигнорировал все доводы защиты, кроме одного, но при этом умудрился то доказательство, которые мы предоставили, не рассматривать и не прослушивать. Хотя оно было основополагающим, оно подтверждало тот аргумент, что Салтанат приходила туда в качестве приглашенного блогера и не организовывала и не участвовала в митинге», – также рассказал Кожахмет. По его словам, суд также не удовлетворил отвод прокурору, которого сторона защиты посчитала предвзятым, и отказал в подключении к процессу жителей, присутствовавших на собрании, руководителя управления городского планирования и урбанистики и акима Бостандыкского района.

Недоумение стороны защиты вызвало также то, что Ташимову привлекли к ответственности через два месяца после собрания жителей. Сторона защиты считает это целенаправленным давлением на городских активистов.

«Сегодня этот процесс и данное административное взыскание мы считаем своего рода актом устрашения и давления на жителей города со стороны местных властей после печального события, во время которого погиб один из водителей в результате того, что жители перекрыли дорогу и один из жителей ударил этого водителя, – прокомментировал адвокат. – И именно такое позднее включение сотрудников полиции и суда через два месяца является ничем иным, как поручением со стороны местных властей оказать вот такого рода давление на всех жителей города Алматы, и в особенности активных, которые недовольны хаотичной застройкой и допускаемыми застройщиками нарушениями архитектурного и градостроительного законодательства». По словам Кожахмета, защита Ташимовой планирует обжаловать постановление суда в апелляционной инстанции.

Салтанат Ташимова представляла интересы жителей пятиэтажного дома на пересечении улиц Гагарина – Короленко. 11 июня они перекрыли дорогу по улице Гагарина, добиваясь решения проблемы застройки придомовой территории. Во время протеста между водителем и одним из митингующих произошел конфликт, по неосторожности повлекший смерть водителя. Сама Ташимова не присутствовала на этой акции.