Они требуют, чтобы здесь обустроили парк
До сотни человек собрались на акцию против строительства ЖК рядом с центральным стадионом в Алматы
Фото Назерке Курмангазиновой

Жители многочисленных жилых комплексов в районе центрального стадиона Алматы собрались в субботу на акцию протеста против строительства еще одного, передает корреспондент Власти.

На акции протеста, собравшей не менее 100 человек, жители скандируют "Мы хотим парк" и "BI, кет", адресуя это строительной компании BI Group, которая планирует строительство в месте, которое пустовало почти 15 лет.

Приехавший к собравшимся аким Бостандыского района Алтай Рахимбаев предложил провести переговоры со строительной компанией, но собравшиеся отказались с ними говорить, посчитав это бесполезным. Они требуют, чтобы к ним приехал аким Алматы Ерболат Досаев.

Жители района отмечают, что на встрече с замакима города Мухитом Азирбаевым тот пообещал, что стройка не начнется без разрешения спора с жителями, однако они констатируют, что стройкомпания работы начала, в частности, установила забор.

Ранее жители района уже протестовали против застройки оставшихся здесь свободных участков. Они пустуют с конца 2000-х, когда жилые многоэтажные и частные дома здесь были снесены, но из-за финансового кризиса строительство так и не началось. Тем не менее за это время в районе было построено сразу несколько крупных жилых комплексов, которые полностью изменили ландшафт района и усложнили коммуникации здесь, включая транспортные.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

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