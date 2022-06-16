Апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V. стоимостью $5,2 млрд, принадлежащих «Самрук-Казына». Ранее он был наложен предпринимателями Анатолом и Габриэлем Стати, которые добивались исполнения арбитражного решения Швеции, сообщает пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

Cуд постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права: «В частности, суд определил, что акции «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. должны считаться «имуществом» Республики Казахстан [на основании статьи 19(c) Конвенции ООН], поскольку Стати не удалось представить «правдоподобные» доказательства того, что акции не имеют общественной цели. Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки».

Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.

Это решение последовало за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

Помимо этого 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Республике Казахстан продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба со стороны Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.

Это решение стало следствием решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, который подтвердил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно, и что арбитражное решение, вынесенное Стати в 2013 году, было получено мошенническим путем. Суд также постановил, что Стати намеренно ввели в заблуждение шведские суды во время процессов по аннулированию арбитражного решения.

В результате решения, вынесенного 16 ноября 2021 года, все аресты активов Национального фонда Казахстана, ранее наложенные Стати в Бельгии, были сняты.

Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати инициировали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено $500 млн. Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне 2017 года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества.

​Несмотря на это в середине сентября 2017 года, решением суда Амстердама фонд «Самрук-Казына» был ограничен в праве распоряжаться принадлежащими ему 50% акций в «КМГ Кашаган Б.В.». Мера была связана с иском по признанию и исполнению арбитражного решения в Нидерландах по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан.

После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению арбитража в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду на сумму более $22 млрд, что намного превышало их претензии. В мае 2018 года суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Нацфонда и постановил, что снять арест с оставшихся средств возможно в английских судах.