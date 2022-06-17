Он отметил, что есть противоречие между территориальной целостностью государства и правом нации на самоопределение
Казахстан не признает независимость «ДНР» и «ЛНР» - Токаев

В пятницу в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Луганскую и Донецкую народные республики.

«Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд является Луганск и Донецк», - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что в Казахстане разные мнения по этому вопросу. А также отметил, что два основных принципа, заложенных в устав ООН в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом – это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение.

«Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и разное понимание. Одни говорят о том, что территориальная целостность государства – это святое понятие, святая категория. А другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию от него», - сказал президент Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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