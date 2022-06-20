В Германии, Греции и Испании жителей эвакуировали из-за лесных пожаров

Высокие температуры в начале лета и сильные ветра в восточной части Германии вызвали в воскресенье лесной пожар в 70 км к юго-западу от Берлина. Площадь пожара распространилась примерно на 100 га. Национальное метеорологическое агентство страны заявило, что на некоторых измерительных станциях на востоке температура воздуха превышала +38 градусов по Цельсию, днем ранее аналогичная температура зафиксирована на западе страны. Жителям около 20 деревень было приказано эвакуироваться, так как лесной пожар, бушующий с пятницы, приблизился к их домам.

Для помощи в тушении пожара был задействован военный вертолет.

Также в воскресенье лесной пожар продолжал бушевать в центральной части Эвии, второго по величине острова Греции. Из-за сильного ветра огонь распространился по склонам гор в Гайе. Власти приказали эвакуировать деревню Кремастос, поскольку пламя уже было в 800 м от некоторых домов. К тушению пожара привлечены около 70 пожарных, 9 пожарных самолетов и 4 вертолета.

Эвия уже пострадала прошлым летом от лесных пожаров, которые уничтожили около трети ее лесного покрова.

В Испании на этой неделе температура воздуха превысила +40 градусов по Цельсию, что является рекордной для июня. Пожарные изо всех сил пытались сдержать лесные пожары, которые бушевали в течение нескольких дней. Пожар начался в среду из-за удара молнии, а отсутствие осадков, аномальная жара и порывистый ветер создали условия для распространения огня. По данным региональных властей, наибольший ущерб нанесен северо-западной провинции Замора, где было выжжено более 25 тыс. га земли. В воскресенье утром температура упала, что дало некоторую передышку 650 спасателям. С помощью самолетов для сброса воды удалось установить периметр вокруг пожара, который начался в Сьерра-де-ла-Кулебра в Саморе, при этом 18 деревень были эвакуированы.

Лесные пожары также произошли в трех частях северо-восточной Каталонии: в Лериде, в Таррагоне и в природном парке в Гаррафе, к югу от Барселоны. По информации пожарных, за последнюю неделю они отреагировали на более чем 200 различных лесных пожаров только в Каталонии.