Приостановка работы двух причалов КТК не скажется на экспорте казахстанской нефти – Акчулаков

Приостановка работы двух причалов на Каспийском трубопроводном консорциуме в связи с очисткой дна от боеприпасов времен Второй мировой войны никак не скажется на объемах транспортировки казахстанской нефти, заявил в понедельник в кулуарах парламента министр энергетики Болат Акчулаков. Он заверил, что это плановые работы, которые приходятся на период ремонта на месторождении Кашаган.

«Я ранее говорил, что собираются (на КТК – В.) проводить работы по очистке дна перед проведением донных работ. Там боеприпасы еще Ввторой мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению», - сказал Акчулаков.

Министр энергетики отметил, что российская сторона сообщила об этом Казахстану еще 13 июня, то есть до приезда президента Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум. Он также подчеркнул, что приостановка работы двух ВПУ никак не скажется на объемах экспорта казахстанской нефти, так как на месторождении Кашаган с 1 июня по 15 июля также проводится ремонт.

«Они с 15 по 25 июня закончат работы, Кашаган у нас до 15 июля на ремонте стоит. Мы помещаемся (в экспорт – В.) с одним ВПУ. То есть ВПУ-3 также и работает, первые два – на приостановке в связи с проведением этих работ по очистке дна… Нет (снижения объемов экспорта и добычи не будет – В.). Вы же помните, была история с аварией, один ВПУ – это 70% мощности (экспорта казахстанской нефти – В.). Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, они прекрасно помещаются при работе одного ВПУ», - заверил глава Минэнерго.