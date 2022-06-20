В КГА прокомментировали задержку рейсов из Алматы в Анталью

В комитете гражданской авиации МИИР прокомментировали задержку двух рейсов из Алматы в Анталью 18 и 19 июня. По данным ведомства, часть пассажиров одного из рейсов вылетела вчера, часть отправят сегодня. Также сегодня на 6 часов задерживается еще один рейс.

«18 июня на воздушном судне типа Боинг-767 авиакомпании “Эйр Астана” была обнаружена техническая неисправность, что в свою очередь повлияло на своевременность выполнения рейсов авиакомпании, которые планировались на данном воздушном судне. Авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах», - сообщили в КГА.

В целом 18 и 19 июня были задержаны два рейса по маршруту Алматы – Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.

Как пояснили в КГА, рейс КС 915 авиакомпании Air Astana от 18 июня планировался к вылету по расписанию в 09:40, но был задержан по технической причине на утро 19 июня. После замены воздушного судна самолет вылетел вчера в 10:36. Еще один самолет, вылет которого был запланирован на 09:40 утра 19 июня, также не смог вылететь по технической причине.

«Произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости с Боинг-767 на Эйрбас-321. Борт отправился в 13:03 часов 19 июня. Часть пассажиров с этого рейса отправлены в Анталью через Нур-Султан, а часть планируется отправить рейсом КС 915 Алматы – Анталья от 20 июня», - отметили в комитете.

Кроме того, сегодняшний рейс КС 915 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы – Анталья задерживается на 6 часов, до 15:40, по причине ожидания воздушного судна с рейса Сеул – Алматы, уточнили в КГА.