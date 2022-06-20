Стартовал прием заявок на льготную ипотеку по программе «Бақытты отбасы»

«Отбасы банк» начал прием заявок на льготную ипотеку под 2% по программе «Бақытты отбасы». Он продлится до 19 июля включительно.

«Заявки на участие в программе “Бақытты отбасы” принимаются с 20 июня по 19 июля (включительно) на платформе otbasybank.kz. Для этого нужно быть клиентом “Отбасы банка” и иметь под рукой мобильный телефон для получения кода аутентификации. Дополнительных справок и документов вкладывать не нужно. Система самостоятельно проверит данные претендента и сформирует заявку», - сообщили в пресс-службе банка.

Принять участие в программе могут стоящие в очереди на жилье многодетные семьи; семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями; неполные семьи (с момента расторжения брака должно пройти не менее 3-х лет).

Льготный заем выдается по ставке 2% годовых, первоначальный взнос – 10% от суммы займа. Срок займа – до 20 лет. На выданный заем можно купить жилье, построенное по линии местных акиматов, любую квартиру на первичном и вторичном рынке или частный дом. Максимальная сумма займа составит до 15 млн тенге в столице, Алматы и их пригородных зонах, Шымкенте, Актау, Атырау, до 10 млн тенге – в остальных регионах. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.

При этом в банке отметили, что заявления участников программы, которые были поданы в 2021 году и по которым не были получены займы, прекратят свое действие. Чтобы участвовать в новом этапе программы, нужно будет снова подать заявку.

«Когда прием заявок завершится, будет автоматически сформирован основной и резервный списки участников. Дата постановки на очередь в местном акимате и категория постановки на очередь будут определяющим фактором при распределении участия. Итоги конкурса можно будет увидеть на портале otbasybank.kz», - отмечается в сообщении.

При отборе участников программы будут проверяться доходы граждан. На каждого члена семьи за последние шесть месяцев они не должны превышать 3,1-кратной величины прожиточного минимума, или 115 905 тенге.