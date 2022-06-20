Парламент принял отчет правительства по исполнению бюджета за 2021 год, несмотря на недостатки и нарушения

Депутаты парламента, несмотря на критику правительства по исполнению республиканского бюджета, в очередной раз не решились выразить вотум недоверия кабинету министров. В понедельник в ходе совместного заседания палат сенаторы единогласно проголосовали за то, чтобы одобрить отчет, а из 98 депутатов мажилиса 86 высказались «за», 12 – воздержались.

«Несмотря на перевыполнение ряда плановых показателей в 2021 году, имеются ряд недостатков и нарушений. Слабое налоговое администрирование приводит к росту зависимости бюджета от Нацфонда. Как и в прошлые годы, доходы более чем на треть (36% – В.) сформированы за счет трансфертов из Нацфонда (4,5 трлн тенге – В.). Данный показатель остается высоким на протяжении последних трех лет», - сказал депутат мажилиса Сергей Симонов.

Он отметил, что согласно данным отчета правительства, в 2021 году за счет улучшения налогового и таможенного администрирования республиканский бюджет обеспечен дополнительными поступлениями в сумме 683,6 млрд тенге. Однако по оценке счетного комитета дополнительные поступления за счет мер налогового и таможенного администрирования составили всего 378 млрд тенге, или на 44,7% меньше, так как установлены факты двойного учета одних и тех же сумм. Кроме того, недоимка в республиканский бюджет по состоянию на 1 января 2022 года составила 451 млрд тенге и, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, выросла на 337 млрд тенге, или в 4 раза. Расходы бюджета в 2021 году исполнены на 99,2%, неисполнение составило 126,8 млрд тенге, из них 2,1 млрд тенге – нераспределенная сумма резерва правительства, 56 млрд тенге – сумма экономии бюджетных средств, 68,8 млрд тенге – сумма неосвоения, которая относительно 2020 года выросла более чем в 4 раза.

«Это нонсенс, но лидер по неосвоению – это министерство финансов: 25,6 млрд тенге», - подчеркнул депутат.

Главные недоработки при исполнении бюджета, по его словам, – это отсутствие должной взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированиями, некачественное администрирование и несогласованность действий администраторов республиканских бюджетных программ как между собой, так и с местными исполнительными органами, нарушение сроков реализации инвестиционных проектов из-за несвоевременного финансирования.

«Вся работа администраторов бюджетных программ направлена на своевременное освоение денежных средств. А вопрос результативности уже стал второстепенным. За красивой отчетностью стоят сотни тысяч граждан, которые по факту не получили те услуги и блага, на которые выделены немалые бюджетные средства. Принципы планирования, а именно обоснованность, преемственность, транспарентность, мониторинг и контроль, не выполняются. Мы об этом уже неоднократно говорили, но недостатки не только не устраняются, но уже приобрели хронический характер», - констатировал Симонов, при этом предложив утвердить отчеты.

Депутат сената Сергей Карплюк напомнил, что сегодня одной из главных задач является обеспечение устойчивого роста доходов населения и снижение неравенства.

«Несмотря на постоянную положительную динамику по уровню бедности и безработицы в стране, вызывает беспокойство уменьшение доли доходов от трудовой деятельности в структуре доходов населения, которая в 2015 году составляла 80%, а в 2021 году этот показатель снизился до 70%. Соответственно, отсутствие у людей возможности иметь сбережения вынуждает их обращаться за кредитами. И в этом плане закредитованность населения может стать серьезной проблемой», - заявил он.

По данным сенатора, в 2021 и 2022 годах из общего объема кредитов населению кредиты на потребительские цели составили в среднем порядка 56%, то есть «такой рост кредитов физическим лицам, наряду с повышением цен на товары и услуги, несет тревожную тенденцию увеличения долговой нагрузки населения и усиления социальной напряженности».

«Поэтому, во избежание недопущения указанных рисков, требуется тщательная проработка и ускорение принятие мер по восстановлению платежеспособности граждан, в том числе посредством внедрения системы банкротства физических лиц», - отметил он.

Депутат также остановился на неосвоении бюджетных средств, сумма которых по итогам 2021 года составила 69 млрд тенге и является «максимально высокой в абсолютном выражении за последние 15 лет». Одним из значимых факторов систематического неосвоения, подчеркнул он, являются недостатки государственных закупок.

«Из года в год хронически повторяются случаи непроведения запланированных тендеров, отсутствие заявок на участие в конкурсе, несоответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, поздние процедуры проведения госзакупок и прочие нарушения, которые отрицательно сказываются на эффективном освоении бюджетных средств», - высказал мнение Карплюк.

Наиболее остро стоят вопросы неосвоения средств регионами по причине несовершенства процедур госзакупок. В связи с чем депутаты полагают целесообразным рассмотреть вопрос по расширению компетенции местных исполнительных органов, обеспечив им больше самостоятельности. Он также отметил, что в течение последних семи лет в закон «О государственных закупках» внесено 35 изменений и дополнений, 3 из них только за 3 месяца 2022 года.

«Предпринимаемые правительством усилия по исправлению этой ситуации до сих пор ожидаемого эффекта не принесли», - констатировал депутат.

По словам Карплюка, все существующие проблемы бюджетного законодательства указывают на необходимость продолжить работу по его совершенствованию.

«Только при условии применения эффективных способов реализации бюджетных процедур будут выполнены задачи, поставленные главой государства, по повышению благосостояния граждан и обеспечению устойчивого развития экономики. Мы надеемся, что правительство учтет высказанные замечания и предложения в своей дальнейшей работе для решения вопроса по обеспечению эффективного исполнения бюджета», - заключил он и также предложил утвердить отчет правительства и заключение счетного комитета.

В результате, из 45 депутатов сената, присутствующих на заседании, все 45 проголосовали «за», а из 98 депутатов мажилиса 86 согласились одобрить отчеты, а 12 воздержались.