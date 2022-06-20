О задержании 40 членов группировки «Дикого Армана» сообщили в Генпрокуратуре

В числе организаторов нападения на аэропорт Алматы и попытки захвата телебашни «Коктобе» во время январских событий была и группировка «Дикого Армана», заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев. По версии следствия, преступники похитили 24 человека, избивали их и поместили в металлический контейнер на окраине города. В данное время 40 подозреваемых арестованы.

«По всем этим фактам (январских событий – В.) начато более 5 тысяч досудебных расследований. На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни “Коктобе”. Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет. Особая роль была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как “Дикий Арман”, и его сообщников», - рассказал Шалабаев.

По данным следствия, 6 января один из участников группировки «Дикого Армана» организовал раздачу пистолетов марки Glock и «Макарова» преступникам, которые организованно прибыли в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Группам по 10 человек организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тысяч тенге, а рядовых соучастников вооружили холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений.

«Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан». В последующем потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры.

По его данным, за совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых лиц. Работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается.

В целом, сообщили в Генпрокуратуре, на сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 514 подозреваемых, еще 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. В суд направлено 392 уголовных дела, по результатам которых к различным мерам наказания осуждено 433 лица.

«Судом по результатам рассмотрения уголовных дел об участии в массовых беспорядках, поступивших в рамках процессуального соглашения, к наказаниям, не связанным с лишением свободы осуждено 34 лица. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - проинформировал Шалабаев.