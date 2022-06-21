Непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов в Казахстане исключат законодательно

В Казахстане исключат непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов, ужесточив требования к оптовым поставщикам. Кроме того, крупные коммерческие предприниматели и майнеры получат право стать потребителями товарного газа. Такие нормы предусмотрены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства», который во вторник презентовали в мажилисе.

«По блоку реформирования отрасли ГСМ предлагаются поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов путем ужесточения требований к оптовым поставщикам. Законопроектом определяются новые потребители товарного газа: крупные коммерческие предприниматели и лица, осуществляющие цифровой майнинг для ведения раздельного учета товарного газа», - сообщил вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов.

Также, по его словам, разработчик предлагает привести законодательство о газе в соответствие с изменениями в части распределения сжиженного нефтяного газа в период введения временного государственного ценового регулирования.

Кроме того, с учетом складывающейся экономической и политической ситуации, для регулирования экспорта и импорта товаров предлагаются поправки, предусматривающие сокращение сроков принятия нормативных правовых актов, направленных на установление мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Миннацэкономики предлагает расширить полномочия правительства и госорганов в рамках применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

«Законопроектом предлагается передать в министерство торговли и интеграции некоторые функции государственных органов, в частности функции министерства сельского хозяйства по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары и разработке перечня социально значимых товаров; местных исполнительных органов по контролю за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, размера вознаграждения», - перечислил вице-министр.

Вместе с тем уполномоченный орган в сфере торговой деятельности наделяется полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность торговых рынков.

В целом в законопроекте прописаны нормы по сокращению оснований госзакупок из одного источника. А в закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» вносится поправка, обязывающая фонд «Самрук-Казына» в обязательном порядке согласовывать свои закупки с агентством по защите и развитию конкуренции.