Число пострадавших при землетрясении в Афганистане достигло 1,5 тыс. человек, погибли более 1 тыс.

Произошедшее в ночь на среду землетрясение в Афганистане унесло жизни более 1 тыс. человек, ранены минимум 1,5 тыс., сообщает телеканал TOLOnews .

В результате землетрясения только в Гаянском и Бармальском районах провинции Пактика погибло более 1000 человек, по словам местных властей, ранено не менее 1500 человек. По информации официальных лиц, в Хосте в результате землетрясения погибли по меньшей мере 29 человек и еще 95 получили ранения. Однако глава общественного здравоохранения Пактики заявил, что жертв и раненых может быть больше, поскольку почти все деревни в Бармальском и Гаянском районах были разрушены. Эти районы находится в отдалении, дороги к ним не отремонтированы, медицинским бригадам требуется от трех до шести часов, чтобы добраться до пострадавших районов.

Многие раненые были отправлены вертолетами в больницы в провинциях Пактика и Хост, а также в Кабул. Телеканал сообщает, что их перевозка стала сложной задачей для спасательных групп из-за большого числа пострадавших.

Как сообщает Reuters, неизвестное количество людей остается под обломками и в отдаленных районах, а спасательные операции осложнялись проливными дождями, оползнями, многие деревни расположены в труднодоступных районах на склонах холмов.

Гуманитарное управление ООН заявило, что развертывает медицинские бригады и поставляет медикаменты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций полностью мобилизована, оценивает потребности и оказывает первоначальную поддержку.

«Мы рассчитываем на то, что международное сообщество поможет поддержать сотни семей, пострадавших от этой последней катастрофы. Настало время проявить солидарность», - заявил он.

Это землетрясение стало самым смертоносным в Афганистане с 2002 года. Подземные толчки ощущались также в Пакистане и Индии.