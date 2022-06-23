Сенат принял поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», которым в список авторизированных покупателей стрессовых активов включаются частные инвесторы. Кроме того, на рынке будет создан институт сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги частным инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами.

«Для создания рыночного механизма очистки балансов банков от неработющих кредитов без привлечения госсредств необходимо развитие ликвидного рынка стрессовых активов. Для создания рынка стрессовых активов настоящий законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в четыре закона», - сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

В частности, законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизированных покупателей стрессовых активов, за счет включения частных инвесторов. Она напомнила, что в соответствии со ст.36-1 закона «О банках» перечень авторизированных покупателей включает банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации. Теперь же список расширяется и право продажи стрессовых активов банков и МФО передается частным инвесторам.

«Частным инвесторам разрешается приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - уточнила председатель агентства.

Кроме того, документом предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги частным инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющих управление стрессовыми активами и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенциями. Сервисные компании будут осуществлять доверительное управление активами и разрабатывать индивидуальные стратегии взыскания и оказывать другие услуги собственниками стрессовых активов.

«На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыт работы на рынке, наличие безупречной деловой репутации и отсутствие надзорных мер и санкций. Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям. Это позволит обеспечить дополнительный механизм защиты прав заемщиков, поскольку указанные организации находятся в периметре регулирования агентством», - подчеркнула Абылкасымова.

Также закон даст возможность частным инвесторам самостоятельно управлять крупными корпоративными займами свыше 50 млн тенге. Еще ряд норм закона устанавливает предельный срок – три года для нахождения на балансах банков и МФО взысканного имущества.

Как напомнила Абылкасымова, с 2017 года в Казахстане реализуется программа повышения финансовой устойчивости отдельных банков, которая направлена на поддержку банков на условиях солидарного участия их акционеров. С этого времени банками сформированы дополнительные провизии на сумму 977 млрд тенге, списаны проблемные займы на 1,4 трлн тенге, выданы новые займы на 5,4 трлн тенге. С 2017 года агентством отозваны лицензии восьми неплатежеспособных банков. В результате с 2017 по 2021 годы было списано стрессовых активов на 6,7 трлн тенге. На 1 января 2022 года их размер составил 2,3 трлн тенге, или 6% от активов банковской системы.

Стоит отметить, что к стрессовым активам относятся кредиты с просрочкой более 90 дней – на сумму 870 млрд тенге, реструктуризированные кредиты – на 936 млрд тенге, взысканное имущество – на 156 млрд тенге и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами – на 356 млрд тенге.