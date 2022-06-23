Абылкасымова подтвердила переговоры по продаже «Сбербанка» в Казахстане холдингу «Байтерек»

Председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова подтвердила информацию о переговорах по продаже казахстанского «Сбербанка» холдингу «Байтерек». Как пояснила она в четверг журналистам в кулуарах сената, банк включен в санкционные списки, соответственно, не сможет производить операции в иностранной валюте и ограничена возможность привлечения нового финансирования. При этом, заверила она, «Сбербанк Казахстан» остается устойчивым.

«Действительно, в настоящее время обсуждается продажа “Сбербанка Казахстан”. Это дочерняя организация ПАО “Сбербанк Россия”. Данный банк был включен в санкции в так называемый список СДН, который фактически означает, что банк не сможет производить операции в иностранной валюте, то есть в тех валютах, которые запрещены в соответствии с санкциями. У него были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках-корреспондентах, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования», - сказала Абылкасымова.

В этой связи, уточнила она, ПАО «Сбербанк Россия» принял решение о продаже своего дочернего банка в Казахстане. Поэтому в настоящее время ведет переговоры о продаже с национальным управляющим холдингом «Байтерек». При этом, подчеркнула председатель агентства, казахстанский «Сбербанк» функционирует, обладает банковской лицензией, ликвидными активами и «очень высококачественным судным портфелем».

«Активы этого банка сократились с начала введения санкций. На момент введения санкций “Сбербанк Казахстан” занимал второе место по активам в банковской системе Казахстана. Но он остается устойчивым и платежеспособным банком», - заверила она.

Абылкасымова подчеркнула, что если сделка состоится, право собственности, то есть 100% акций, будет передано покупателю. Соответственно, это не потребует получения новой банковской лицензии.

«Это не означает, что появится новый банк, просто поменяется акционер», - резюмировала она.

О том, что правительство Казахстана в лице национального управляющего холдинга «Байтерек» ведет переговоры с Российской Федерацией о покупке ДБ АО «Сбербанк» ранее сообщала глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо, отмечая, что в случае сделки, Европейский банк реконструкции и развития готов принять участие в капитализации банка, сообщила в кулуарах совета иностранных инвесторов.