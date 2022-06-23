Им не выплачивают зарплаты на протяжении полугода
Рабочие локомотивного депо в Актюбинской области вышли на забастовку
фото azattyq.org

В поселке Шубаркудук Актюбинской области с 17 июня бастуют 23 работника локомотивного депо. Они требуют выплатить им зарплаты, которые задерживают уже полгода, сообщает радио «Азаттык».

«Я инженер в депо в Шубаркудуке. Зарплата и так небольшая. В месяц на руки получаю около ста тысяч тенге. Даже ее не выплачивают с января. Когда спрашиваю у руководства причину, говорят, что доходы учреждения не превышают расходы на комуслуги и налоги. И в департамент труда жаловались», - рассказал инженер Арман Алимбаев изданию.

По его словам, департамент труда не может провести проверку предприятия из-за моратория на проверки малого и микробизнеса до января 2023 года. Работники также говорят, что доходы предприятия повышаются с ростом числа отремонтированных тепловозов. Однако увеличение объемов работы не влияет на заработные платы. Помимо этого, работники жалуются на то, что за последние 7 лет компания не переводила отчислений в пенсионный фонд.

В акимате Темирского района Актюбинской области сообщили, что компания задолжала работникам 15 млн тенге.

«Из-за невыплат счета компании заблокированы. На их счетах сейчас есть 7 миллионов тенге. До конца месяца должны поступить 18 миллионов. С этих денег будут выплачены зарплаты рабочих», - сообщили в акимате Темирского района радио Азаттыку.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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