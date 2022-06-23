Правоохранительные органы должны прислушиваться к объективной критике граждан, изучать их замечания – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного мероприятия по случаю 30-летия казахстанской полиции, заявил, что работа полиции должна быть прозрачной, открытой, а сами они быть ближе к народу и прислушиваться к объективной критике граждан, сообщается на сайте Акорды.

По словам президента, в последние годы в органах внутренних дел были проведены масштабные и системные реформы, что «позитивно сказалось в целом на деятельности казахстанской полиции». Но еще предстоит «сформировать эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений государства и общества, значительно расширив участие граждан в принятии решений».

«Ключевым направлением намеченных преобразований является последовательная трансформация правоохранительной системы. Осуществляя масштабные реформы, мы ни в коем случае не должны допустить ослабления нашего государства. Все свои действия нам необходимо соотносить с нашей главной ценностью – независимостью», – сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что вера людей в справедливость и эффективность государства во многом зависит от профессионализма и человеческих качеств сотрудников органов правопорядка, поскольку непосредственно взаимодействуя с людьми в различных ситуациях, каждый из них так или иначе формирует представление о государстве в целом.

«В глазах общества полицейский – это полномочный представитель власти, особенно на селе, где участкового знают практически в каждом доме. От ваших слов и действий напрямую зависит отношение граждан к государственной политике и к проводимым в стране реформам. Об этом вам, полицейским, никогда забывать нельзя. На вас лежит особая ответственность», - заявил президент.

Он констатировал, что доверие граждан к правоохранительной системе пока находится не на самом высоком уровне, есть «отдельные случаи несправедливости, равнодушия со стороны полицейских, а порой их противозаконные действия». Для изменения ситуации началась масштабная реформа казахстанской полиции – последовательный переход к сервисной модели.

«Сегодня важна не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопасности у людей и самое главное – клиентоориентированность полицейских. По моему поручению МВД уже предпринят ряд серьезных мер в этом направлении. Но впереди еще много работы», – отметил глава государства.

Президент указал на важность установления полицией взаимодействия между властью и обществом и подчеркнул необходимость создания новую поведенческой культуры граждан.

«Работа полиции должна быть прозрачной, открытой, а сами они быть ближе к народу. Давно пора избавиться от бюрократии. Эта болезнь, которая препятствует работать напрямую с народом. Необходимо прислушиваться к объективной критике со стороны граждан. Очень скрупулезно и внимательно изучать их замечания и предложения», - поручил Токаев.

Президент отметил, что образ казахстанского полицейского должен воплощать в себе патриотизм и честность, открытость и готовность всегда прийти людям на помощь. Для этого необходимы кардинальные изменения в мышлении и образе действий всех сотрудников силовых органов. Вместе с тем в последнее время участились жалобы на злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов, в частности со стороны бизнеса. Также, по словам главы государства, много негативных отзывов в адрес службы экономических расследований в регионах, в противоправных действиях замечены и сотрудники МВД. В ряде случаев речь идет о коррупционных действиях.

«Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы. Агентству финансового мониторинга следует направить усилия на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж. АФМ должен стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой. Нам нужно сформировать высокую правовую культуру в обществе и стойкий иммунитет к любым проявлениям коррупции и беззакония», – считает Токаев.

При этом, отметил президент, необходимо искоренять факторы и ситуации, которые пагубным образом влияют на общество. По его словам, «нельзя допускать нарушения законодательства», и это не только прямая обязанность МВД, но общая задача других госорганов. Токаев напомнил, что в стране действуют комиссии по предотвращению нарушений прав, и необходимо полностью использовать имеющиеся у них возможности на республиканском и региональном уровнях.

«Акимы также несут ответственность за стабильность и спокойствие в своих регионах. Правительству нужно пересмотреть подходы работы этого направления. Обеспечение безопасности регионов страны – очень важная задача», – отметил президент.

Вместе с тем Токаев добавил, что государство будет продолжать уделять особое внимание поддержке сотрудников силовых структур и сообщил, что по его поручению с 1 октября будет увеличена оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб.

Глава государства полагает, что важно, чтобы работа в правоохранительных органах была привлекательной и престижной для молодежи, пользовалась признанием и уважением в обществе. По его мнению, необходимо поощрять, выделять и награждать отличившихся сотрудников полиции.