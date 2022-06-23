Досаев обещает добиваться регулирования езды на самокатах

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района пообещал добиваться регулирования езды на самокатах и мопедах в городе при помощи собственных правовых актов. В акимате также будут проводить работу с компаниями по аренде самокатов, чтобы они проверяли возраст арендодателей и их «возможность соблюдать правила дорожного движения».

«​Как только весна пришла, как для акима города вопросы самокатов и мопедов для меня стали самыми болезненными. МВД разрабатывает проект закона по регулированию движения самокатов и мопедов. Я уже давал поручение маслихату, может быть, мы своим решением в городе сможем отрегулировать. Но для этого нам нужна законодательная база. Обещаю, что это будет. Есть дополнительное предложение от города по правам: если человек ездит на мопеде, то он должен иметь права. Мы начинаем работу с операторами самокатов, чтобы они подтверждали, что самокаты арендуют совершеннолетние и те, кто имеют возможность соблюдать ПДД», – сказал Досаев.

Аким также рассказал, как сам столкнулся с нарушением ПДД самокатчиками во время прогулки по городу.

«​Я недавно шел пешком по городу и меня самокатчики задели. Я набрал своего заместителя и сказал, что если они и до акима добрались, то что говорить о простых гражданах города. Если будет возможность принять собственные акты, то мы у себя отрегулируем, если нет, то МВД закон уже разрабатывают», - сказал Досаев.