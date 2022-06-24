Казахстанский павильон появился на платформе Alibaba

Сегодня, 24 июня, состоялась церемония открытия национального павильона Казахстана на международной электронной платформе Alibaba, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«Открытие странового павильона на площадке Alibaba – подтверждение повышенного спроса иностранных покупателей к продукции из Казахстана, размещенной на платформе», - заявил вице-министр торговли Кайрат Торебаев.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с Alibaba многие казахстанские компании освоили каналы электронной коммерции как инструмент проактивного продвижения своей продукции на внешние рынки.

Страновой павильон включает 130 отечественных компаний в статусе золотого поставщика, которые выставляют на продажу более 7500 товаров.

В 2021 году между АО QazTrade, оператором меры по выводу компаний на платформу, и компанией Alibaba.com было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве и продвижении казахстанских товаров через площадку на мировые рынки.

В настоящее время отобрано 46 компаний, которые выведены на платформу, договоры заключены, регистрации пройдены, работа в оформлении и наполнении контента проведена, отметили в Минторговли.