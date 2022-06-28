У казахстанских журналистов должна быть своя точка зрения на события в Казахстане и в мире – Токаев

«Работа на журналистском поприще – большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа. В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Вместе с тем Токаев отметил, что сегодня интернет и социальные сети «заполоняет поток недостоверной информации», и в этих условиях именно «объективный и критический взгляд» журналистов «способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов».

«Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока. Перед всеми нами стоит важнейшая задача – построение Нового Справедливого Казахстана. Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели», - подчеркнул президент.

При этом он считает, что «для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире».