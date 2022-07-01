Вопрос строительства ЛРТ и БРТ обсуждают в Шымкенте

В генеральный план Шымкента вносятся изменения и готовятся чертежи по ЛРТ и БРТ, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким города Мурат Айтенов.

Как отметил Айтенов, генеральный план Шымкента был утвержден в 2012 году, а сейчас в него вносятся изменения. И в связи с тем, что в городе проживает свыше одного миллиона человек, нужен альтернативный вид транспорта.

«Сейчас изменения вносятся. Мы дали срок месяц, чтобы жители города смогли внести свои предложения. Вы сами видите, что подключаются ЛРТ, БРТ. По мнению экспертов, городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта. Сейчас готовятся чертежи ЛРТ и БРТ», - сообщил аким.

В дальнейшем, по его словам, этот вопрос обсудят с правительством. И, считает Айтенов, акимат будет рассматривать возможность привлечения инвесторов для строительства ЛРТ.