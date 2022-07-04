Турция задержала судно «Жибек Жолы» с украинским зерном

Турецкие таможенники задержали в порту города Карасу судно «Жибек Жолы», принадлежащее казахстанской компании, которое вывезло из захваченного российскими войсками Бердянска от 4,5 тыс. до 7 тыс. тонн зерна, сообщает «Медиазона Центральная Азия» . Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Бондарь.

«У нас хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турецкой республики. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины», — отметил дипломат.

Сухогруз «Жибек Жолы» принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping, однако судно зафрахтовано ООО Green Line, базирующимся в Санкт-Петербурге, и ходит под флагом России. Украинское министерство иностранных дел заявило о вывозе зерна 1 июля. Генпрокуратура Украины обратилась в министерство юстиции Турции с просьбой задержать судно. В «Казахстан темир жолы» заявили, что грузовое судно «Жибек жолы», которое принадлежит одной из ее «дочек», сдано в аренду, и судовладелец имеет гарантии от Green Line, что российская компания на срок договора не попадает под какие-либо санкции. При этом в компании со ссылкой на Mangelbert OU утверждали, что перевозка зерна из Бердянска «осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны». В нацкомпании также отметили, что сделка по продаже зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной.

«Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права, КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и так далее). КТЖ заверяет о своей приверженности к соблюдению норм международного права», - добавили в пресс-службе.

Украинский Бердянск был оккупирован в начале войны. Как и в других морских портах Украины, здесь заблокированы тонны зерна, которое предназначалось на экспорт. При этом, по данным властей Украины, российские силы вывезли несколько тысяч тонн украинского зерна в направлении Сирии.