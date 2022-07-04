Ограничения действовали с 2020 года
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Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы
фото Reuters

С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в марте 2020 года из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Ранее, с 14 июня, были отменены ограничения на въезд иностранных граждан через морские и воздушные пункты пропуска, но продолжали действовать некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта.

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