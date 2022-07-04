Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы

Ограничения действовали с 2020 года
С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в марте 2020 года из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
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