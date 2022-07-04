Дипломаты поддерживают с ними связь
Десятки казахстанцев находятся на границе с Каракалпакстаном – МИД
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Тамара Вааль, Власть

На границе Казахстана и Каракалпакстана на сегодняшний день находятся десятки наших граждан. Как сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел, они обеспечены трехразовым питанием, дипломаты постоянно с ними на связи.

«Данная ситуация находится на особом контроле наших дипломатов в Узбекистане. Ведутся переговоры с узбекской стороной. Прилагаем все усилия, чтобы быстрее решить сложившуюся ситуацию. Наши граждане обеспечены трехразовым питанием, поддерживаем с ними постоянную связь», - сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он отметил, что всего на границе находилось около 80 граждан Казахстана, однако часть из них вернулась в Нукус.

1 июля пограничная служба Узбекистана закрыла пункт пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) на границе Каракалпакстана и Казахстана после того, как в республике прошли митинги против изменений в Конституцию Узбекистана, фактически отменяющих суверенитет Каракалпакстана. В Нукусе произошли столкновения митингующих с силовиками, погибли, по официальным данным 18 человек, 243 пострадали. По факту событий в Нукусе генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по статье «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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