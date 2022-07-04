В четырех гарнизонах Казахстана выявлены хищения военного имущества на 825 млн тенге

Органами военной прокуратуры в ходе проверок обеспечения сохранности военного имущества в воинских частях министерства обороны выявлены хищения на 825 млн тенге, сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

«По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн. тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено восемь уголовных дел», - говорится в сообщении.

Расследование ведется специальными прокурорами главной военной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не разглашается.