Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках – Токаев

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого президент Казахстана заявил о готовности нашей страны использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках, сообщает Акорда.

По сообщению пресс-службы главы государства, в ходе беседы подробно обсуждались вопросы региональной и глобальной повестки дня. Собеседники выразили обеспокоенность по поводу обострения продовольственного кризиса. В этой связи Токаев подчеркнул важность совместных усилий по оздоровлению международной ситуации, установлению доверительного диалога по самым актуальным проблемам, а также снова заявил, что «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода “буферного рынка” между Востоком и Западом, Югом и Севером.

Он также призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Говоря об угрозе энергетической безопасности в мире, президент заявил, что Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Также Токаев подтвердил приверженность Казахстана усилиям международного сообщества по стабилизации в Афганистане и оказанию помощи этой стране.

В завершение беседы он пригласил Шарля Мишеля посетить Казахстан с визитом.