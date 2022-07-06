Расследование «Азаттык»: Близким Назарбаева, включая его сыновей, принадлежит несколько особняков и земли в столице

Радио «Азаттык» обнаружило , что детям бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включая двух его сыновей, принадлежат участки земли и особняки в центре Астаны, в том числе на искусственном острове рядом с резиденцией президента «Акорда».

В расследовании, опубликованном «Азаттыком» накануне, напоминается, что искусственный остров в столице был создан в 2004 году. «Территория острова, разделенная на пять участков, включена в кадастровую базу данных. Общая площадь составляет 118 341 квадратный метр, или около 12 гектаров. Самый большой дворец с огромным земельным участком на острове подарен бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в 2007 году. На острове есть теннисный корт, вертолетная площадка и хозяйственные постройки. Ноживет ли в нем сейчас бывший президент, неизвестно», - пишет радистанция.

По ее информации, 20 января этого года Назарбаев переписал один из дворцов на острове на имя 17-летнего Таумана Нурсултана.

Тауман и Байкен Нурсултан – сыновья Нурсултана Назарбаева от его третьей неофициальной жены Асель Курманбаевой. Назарбаев никогда не подтверждал, но и не опровергал, что у него есть двое сыновей в этом неофициальном браке.

По информации «Азаттыка», несколько участков на острове находятся в собственности семьи младшего брата экс-президента Болата Назарбаева. После январских событий он также передал большой участок земли своим сыну и дочери — Нурболу и Кундыз Назарбаевым.

Еще когда создавали Зеленый остров, на соседнем с ним участке сразу построили огромный дворец, а прилегающую территорию хорошо обустроили. «По официальным документам семилетней давности, этот район назывался резиденцией президента Казахстана «Нура». То есть он принадлежал государству. Сейчас эта резиденция также находится в личной собственности Назарбаева», - пишет радиостанция, уточняя, что дворец принадлежит экс-президенту через ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью», которая в свою очередь контролируется «Елбасы Фондом», учрежденным Нурсултан Назарбаев.

«Второй дом, чуть поменьше, тоже принадлежит «Елбасы Фонду». Участок в три гектара и дом рядом записаны на Байкена Нурсултана. Имущество было отписано ему в 2017 году. Территории трех домов огорожены одним забором. Есть общая вертолетная площадка», - отмечает радиостанция.

Другие дома в районе принадлежат Алие Назарбаевой и ее мужу Димашу Досанову, Кайрату Сатыбалды, его матери Светлане Назарбаевой и сыну Исмаилу, есть также дома и участки в собственности компаний Тимура Кулибаева – мужа средней дочери Назарбаева Динары.