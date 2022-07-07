Токаев считает, что пришло время трансформировать КТЖ и морские порты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана. Как сообщается на сайте Акорды, он поручил проработать альтернативные маршруты доставки грузов из-за разрыва транспортно-логистических цепочек, а также трансформировать нацкомпанию «Казахстан темир жолы».

Токаев подчеркнул, что транспортно-логистическая отрасль играет большую роль в казахстанской экономике. Однако геополитическая ситуация и санкционное противостояние привели к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек. В этой связи он поручил проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

По мнению президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Он подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство Казахстана в Центрально-Азиатском регионе и развивать страну как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Также Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей, подчеркнув, что «необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения».

«Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей», – сказал он.

Кроме этого, президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании «Қазақстан темір жолы».

«Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», - заявил глава государства.

Особое внимание президент также уделил развитию морских перевозок, отметив, что «Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок», но «теперь другое время».

«Перед правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», - сказал Токаев.

Развитие автодорожной инфраструктуры также остается приоритетом, подчеркнул президент. Он считает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов Актобе – Кандыагаш – Макат, Атырау – Астрахань, Алматы – Караганда и Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Также президент обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний.

«Максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, правительству поручено до конца года полностью автоматизировать процесс таможенного оформления и пограничного контроля.