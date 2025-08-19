Министр транспорта считает, что «Яндекс. Такси» нужны конкуренты для урегулирования цен

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в правительстве сообщил, что для урегулирования цен на услуги такси необходимо заводить на рынок дополнительные компании, «чтобы у населения был выбор». И министерство сейчас этим занимается.

«Сегодня уже заходит компания Bolt. Они начинают с самокатов и будут переходить на такси. С "Яндексом" сейчас начинает конкурировать InDrivе, он постепенно поджимает», - сказал Сауранбаев, отвечая на вопросы журналистов о том, кто может еще появиться на рынке услуг такси в Казахстане.

Министр отметил, что «Яндекс. Такси» сейчас является одним из «топовых» игроков на рынке. При этом он согласен, что цена на услуги у сервиса «дорогая».

«Но цену мы не регулируем, в наших полномочиях это не прописано», - добавил он.

Он напомнил, что Минтранспорта занимается созданием условий для работы, «чтобы была безопасность для пассажиров». Ценовая же политика – в ведении агентства по защите и развитию конкуренции. Сауранбаев также напомнил, что между ведомством и «Яндекс. Такси» был подписан «поведенческий меморандум».

На вопрос о том, почему ушел с рынка китайский агрегатор Didi, Сауранбаев ответил, что там нужны были «сотни миллионов долларов».

«Знаете, с какими суммами заходил китайский Didi? Для того чтобы протестировать рынок, они делали цены ниже и доплачивали водителям за то, что те осуществляли перевозку через их сервис», - пояснил он.

В 2023 году АЗРК завершило антимонопольное расследование в отношении «Яндекс. Такси», и компания была привлечена к административной ответственности за навязывание услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин и за непредоставление информации антимонопольному органу. Тогда были введены ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например в непогоду или праздничные дни - выше этого уровня возможно не более 5% поездок в квартал.

Однако пользователи «Яндекс. Такси» нередко сообщают в соцсетях о завышенных ценах на такси в непогоду или часы пик.

В агентстве же на запрос «Власти» в апреле заявляли, что показатель повышающего коэффициента «Яндекс. Такси» не превышает х3, за исключением не более 5% поездок в квартал. Также сообщалось, что агентством совместно с «Яндекс. Такси» прорабатывается вопрос дополнения комплаенса мероприятиями, но какими именно, ведомство не уточнило.