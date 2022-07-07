Премьер Великобритании Борис Джонсон подал в отставку на фоне роста недовольства экономическим положением страны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку, лишившись также должности председателя Консервативной партии, сообщает Sky News. До октября он продолжит оставаться на позиции главы правительства, пока Консервативная партия не определится с новым кандидатом.

Как пишет BBC, кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался уже несколько месяцев и достиг высшей точки на этой неделе. Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны его правительства и его членов. Свои посты за последние дние покинули более 50 министров, включая некоторых из ближайших сторонников Джонсона, включая канцлера Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида.

Самым крупным скандалом, поставившим вопрос об отставке, стали сведения о вечеринках в резиденции Джонсона во время жесткого локдауна. После этого, в том числе и за ряд других заявлений, британский премьер был обвинен за то, что неоднократно говорил неправду в парламенте, а после появления новых свидетельств его лукавства, ссылался на плохую память или добросовестное заблуждение.

Члены его Консервативной партии убеждены, что главная претензия общественности связана не с результатами работы или курсом партии, а с неприязнью лично к премьеру. Соратники не просто сомневаются в его порядочности и честности, они теряют надежду на то, что он когда-нибудь исправится.

В то время как оппоненты из Лейбористской партии объясняют недовольство граждан провалом экономической политики консерваторов, которые находятся у власти последние 12 лет. Ее несостоятельность стала очевидна с началом пандемии, когда в течение долгого времени страна оказалась не в силах справиться как с нагрузкой на систему здравоохранения, так и с необходимостью поддерживать бесперебойное производство различных товаров, включая медицинскую технику и расходные материалы.

Свидетельством экономического кризиса стали крупные забастовки транспортников, работников почты, железнодорожников, юристов, адвокатов, сотрудников авиакомпаний и многих других, охватившие Великобританию за последний месяц. Каждый коллектив протестующих выражает возмущение тем, что из-за экономических эффектов пандемии и сокращения бюджетных расходов, которые привели к спаду деловой активности, они уже давно не видят реального роста заработных плат. Из-за политики жесткой экономии работники госсектора не получали никаких надбавок уже 12 лет, в то время как менеджмент крупных компаний наблюдает рост доходов или получает высокие компенсации в случае потери работы.

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре. Несмотря на отставку, Борис Джонсон продолжит занимать свою должность до октября, и потому назначил новый кабинет министров.