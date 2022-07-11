Службы ЧС пока не дали комментариев
Тараз накрыт едким дымом
СКРИНШОТ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

В Таразе вечером практически все районы накрыл едкий дым, сообщили Власти несколько жителей города. В ДЧС не ответили на звонки, МЧС республики также не комментировал ситуацию

«Где-то раньше 9 вечера город уже покрылся густым туманом. Трудно дышать, чешется горло и слезятся глаза. Я проезжал на машине и видел, как люди накрываются платками и кашляют, - рассказал Власти по телефону житель Тараза.

На видео из города в соцсетях видны клубы дыма над городом и сильное задымление на улицах.

Согласно сервису Airkz, отслеживающему состояние воздуха в разных городах, сейчас в Таразе сильное превышение нормы выбросов.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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