Токаев подписал поправки, предусматривающие уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», сообщается на сайте Акорды.

Напомним, что законом ужесточается наказание за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами, а также устанавливается уголовная ответственность и определяется подследственность за рекламу финпирамид. Сопутствующими поправками устраняются правовые пробелы, препятствующие привлечению к ответственности за производство, распространение и размещение рекламы, в том числе путем криминализации рекламы финпирамиды и разграничивается административная и уголовная ответственность.