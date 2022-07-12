Токаев подписал поправки, предусматривающие уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид

В законе предусмотрена уголовная ответственность до семи лет
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», сообщается на сайте Акорды.
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